$!Estudiantes de preparatoria exhiben proyectos tecnológicos finales, en Rosario

EL ROSARIO._ Con el objetivo de llevar la teoría abordada en las aulas para pasarla de la pantalla a la práctica del mundo real y como parte de las actividades de cierre académico, los estudiantes de cuarto semestre de preparatoria de la UAS asumieron un reto de nivel superior, llevando a cabo la presentación de los proyectos correspondientes a fin de semestre en la signatura Pensamiento Computacional.
La demostración que fue supervisada y evaluada por los maestros Nidia Villela Beltrán y José Luis Preciado Cueto, titulares y asesores en la asignatura en mención, que contó con la revisión de rutas y trazos de los “Cutebot” maniobrados por los estridentes.
La presentación que trasformó el aula en un verdadero centro de experimentación tecnológica, demostró el potencial de los estudiantes de segundo grado, poniendo en práctica la gamificación y misiones inversivas pasando a la práctica.
José Luis Preciado Cueto, docente de la asignatura, explicó que este tipo de actividades permite que los alumnos aprendan a pensar como ingenieros, programando la lógica de las tarjetas micro-bit, desafiando la física al calibrar los motores de sus “Cutebot” para lograr rutas perfectas.
La actividad que aplicó los conocimientos adquiridos de los estudiantes dentro del aula virtual, puso en marcha los proyectos vinculados con un contexto real y despertó el interés de los alumnos pasantes a segundo grado.
Asimismo la profesora, Nidia Villela Beltrán, destacó que la participación de los estudiantes fue muy significativo pues tomaron el control total de sus rovers a través de señales de radio y resolviendo contratiempos con mucha resiliencia, dejando claro, el poder de la participación activa e interés por aprender dentro de su formación académica.