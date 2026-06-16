$!Estudiantes de preparatoria exhiben proyectos tecnológicos finales, en Rosario

EL ROSARIO._ Con el objetivo de llevar la teoría abordada en las aulas para pasarla de la pantalla a la práctica del mundo real y como parte de las actividades de cierre académico, los estudiantes de cuarto semestre de preparatoria de la UAS asumieron un reto de nivel superior, llevando a cabo la presentación de los proyectos correspondientes a fin de semestre en la signatura Pensamiento Computacional.

La demostración que fue supervisada y evaluada por los maestros Nidia Villela Beltrán y José Luis Preciado Cueto, titulares y asesores en la asignatura en mención, que contó con la revisión de rutas y trazos de los “Cutebot” maniobrados por los estridentes.

La presentación que trasformó el aula en un verdadero centro de experimentación tecnológica, demostró el potencial de los estudiantes de segundo grado, poniendo en práctica la gamificación y misiones inversivas pasando a la práctica.