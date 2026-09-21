$!Estudiantes de Rosario participan en programas preventivos con mensajes de paz

EL ROSARIO._ Con motivo del Día Internacional de la Paz, la mañana de este lunes, el equipo de Programas Preventivos Municipales se sumó a las acciones de Programas Preventivos Estatales mediante la jornada “Transformando Sinaloa para la Paz”, en la que participaron estudiantes de diferentes instituciones educativas.
Durante la actividad, niñas, niños, adolescentes y jóvenes realizaron una marcha por las principales calles de la cabecera municipal, llevando a la ciudadanía un mensaje de paz, respeto, unidad y convivencia, como parte de las acciones encaminadas a promover una cultura de prevención y armonía social.
En esta jornada participaron la Escuela Primaria José María Morelos, Escuela Primaria Luis G. Urbina, Escuela Secundaria Maestro Julio Hernández y Preparatoria UAS, cuyos estudiantes se sumaron con entusiasmo a esta iniciativa.
El equipo de Programas Preventivos Municipales reconoció y agradeció la participación de cada una de las instituciones educativas, así como el compromiso de sus directivos y docentes, quienes acompañaron a sus grupos durante esta importante actividad.
Como parte del cierre, las y los estudiantes participaron en la elaboración de un mural colectivo, plasmando sus manos y mensajes positivos como símbolo de unidad y esperanza, dejando un mensaje dirigido a la sociedad sinaloense sobre la importancia de trabajar juntos por la paz.
Con estas acciones, Programas Preventivos Municipales y Estatales refrendan su compromiso de impulsar actividades que involucren a las nuevas generaciones en la construcción de entornos seguros, respetuosos y pacíficos.