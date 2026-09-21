$!Estudiantes de Rosario participan en programas preventivos con mensajes de paz

EL ROSARIO._ Con motivo del Día Internacional de la Paz, la mañana de este lunes, el equipo de Programas Preventivos Municipales se sumó a las acciones de Programas Preventivos Estatales mediante la jornada “Transformando Sinaloa para la Paz”, en la que participaron estudiantes de diferentes instituciones educativas.

Durante la actividad, niñas, niños, adolescentes y jóvenes realizaron una marcha por las principales calles de la cabecera municipal, llevando a la ciudadanía un mensaje de paz, respeto, unidad y convivencia, como parte de las acciones encaminadas a promover una cultura de prevención y armonía social.

En esta jornada participaron la Escuela Primaria José María Morelos, Escuela Primaria Luis G. Urbina, Escuela Secundaria Maestro Julio Hernández y Preparatoria UAS, cuyos estudiantes se sumaron con entusiasmo a esta iniciativa.