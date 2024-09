EL ROSARIO._ Los estudios de Manifestación de Impacto Ambiental que requieren los sistemas estuarinos para su atención integral de acuerdo a Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca tienen un 70 por ciento, afirmó Gilberto Palafox Uzeta, presidente de la Federación Unidos de la Laguna del Caimanero.

”Ya lleva buen avance, quizás no el que esperábamos, pero sí va caminando; lo está llevando a cabo Isapesca... Exactamente no sabemos el avance, pero yo me atrevo a decir a lo que nos ha dicho Isapesca que ya lleva un 70 por ciento”, informó.

Refirió que ante la atención de la autoridad han confiado en la información recibida sobre los avances y la palabra empeñada en cuanto a su cumplimiento.