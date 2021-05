$!‘Estuvimos juntos hasta que se fue. Venir es una devoción’

“No, no me canso de venir, ella me dio tres hijos, uno se me murió ya, de un infarto, ahí está con ella, aquí venimos a acompañarla uno de mis hijos y yo” señala.

Como a todas las mamás, su esposa merece esta celebración, aunque ya no pueden compartir el festejo de manera física, lo que le dejó como herencia que son sus hijos y los años que compartieron les hace seguir teniendo esos detalles con ella y las flores no faltaran en su tumba.

ALREDEDOR DE 3 MIL PERSONAS HAN VISITADO EL CAMPOSANTO

El sábado inició la afluencia al panteón municipal Benito Juárez para celebrar a las mamás que ya no están físicamente, aumentando el número de visitas entre el domingo y hoy lunes, informó el encargado del lugar Manuel Vásquez Rojas.

“Desde el sábado empezó a venir la gente, la gente ha sido constante en sus visitas, pero fluye la población que entra y sale, considero que alrededor de 3 mil personas nos han visitado estos días”, dijo.

Las tumbas están coloridas, pues hay flores por casi todo el panteón, es el día en que las personas acuden al panteón para recordar a sus seres queridos, en una festividad similar al día de muertos, indicó.

En el lugar se ha colocado personal de Protección Civil y se están al pendiente de que se cumplan las medidas sanitarias al ingreso, como es uso de cubre- bocas, gel y sana distancia.