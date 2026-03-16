Eventos de Semana Santa en San Ignacio avanzan sin riesgo de cancelación: Cultura

Con la confirmación de algunos eventos como el Equinoccio de primavera y próximas actividades de Semana Santa, el director de Cultura de San Ignacio, Manuel Antonio Delgado, indicó que estos se llevarán a cabo sin riesgo de cancelaciones pese al ambiente de inseguridad que ha tenido la región.

Señaló que en principio, cuando estalló el problema de la violencia, sí tuvieron que cancelar algunos eventos en el municipio de Loyola; sin embargo, reitera que actualmente el Alcalde de San Ignacio, Luis Loaiza, se está encargando de garantizar la seguridad tanto para ciudadanos como visitantes.

“En un inicio, cuando fue el detonante de esta situación, sí, tuvimos un pequeño bachecito donde tuvimos que suspender algunos eventos, pero ahorita estamos en actividad máxima, no estamos cancelando ninguno. Todos los eventos los tenemos abiertos en espacios públicos, porque ahorita ya lo que se vive es un clima de tranquilidad”, explicó Delgado Velarde.

“Totalmente garantizada (la seguridad); pienso yo que el Presidente Municipal, es alguien que cuida mucho la integridad de los visitantes y la gente que se ve involucrada en los festejos. Hablando de la parte artística, la mayoría de las agrupaciones van de Mazatlán, de Culiacán, entonces él es uno de los primeros que se opondría si no había garantías, si no hubiera garantías para poder realizar este evento”.

Mencionó que hoy en día buscan darle prioridad a la realización de eventos culturales en la cabecera del municipio, especialmente para resaltar el trabajo de artesanos y pobladores. Además de cumplir con la tradición de la presentación del viacrucis y otras actividades religiosos de estas fechas.

“Estamos en la víspera de lo que viene siendo las fiestas más importantes anuales, que son las fiestas de Semana Santa. Estamos preparando una feria cultural y artesanal, donde queremos darle la prioridad a la gente emprendedora y a los artistas de San Ignacio puedan hacer acto de presencia y dar a conocer todo lo que en realidad ellos hacen”.

“El aspecto religioso que es básico, es muy importante en esta fiesta, pues precisamente celebrar Semana Santa sin actividades religiosas no es celebrar Semana Santa. Es el viacrucis, el lavatorio de pies, lo que viene siendo el caminar con la palma bendita. Y dentro de la fiesta se va a encontrar un abanico de oportunidades para que la gente se divierta sanamente”.