“Yo creo que eso es algo de la autoridad correspondiente que está atendiendo... bueno, yo creo que necesitamos platicar con ellos y ellos traen su información”, expuso.

EL ROSARIO._ Pese al incremento en la incidencia de explosiones tanto en comunidades como en la cabecera municipal de Rosario, la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar evitó hablar del tema, al sostener que la autoridad correspondiente debería hablar al respecto.

Al referirle los casos donde se dieron detonaciones en pleno día en la sindicatura de Cacalotán, con afectaciones en una vivienda frente a la plazuela de la comunidad, Valdez Aguilar manifestó que fueron detonaciones controladas por parte de la autoridad.

“Yo creo que ayer se dio una explosión porque ellos mismos detonaron, tengo esa información... no sé porque ellos tienen la información, yo no la tengo. Ellos tienen, yo creo que la autoridad correspondiente debería hablar de ese tema”, sostuvo la primer edil.

No obstante, la Alcaldesa reconoció que la ciudadanía se debe mantener resguardardada ante esta situación que se viene presentando desde hace un par de semanas.

“Hay que mantenernos resguardados porque en realidad pues es una situación que tenemos que cuidarnos y sobre todo todos, no nomás allá, yo creo que en todo el municipio”, reconoció.

Sobre si se pedirá un mayor refuerzo de seguridad, Valdez Aguilar afirmó ya está, es algo que federalmente se está atendiendo desde el primer momento que pasan y concurren los hechos.