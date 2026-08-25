$!Evita choque contra camión y termina impactando una camioneta en El Rosario

ROSARIO._ Una camioneta que se encontraba en venta terminó volcada luego de ser impactada por otra unidad que, presuntamente, intentó evitar un choque contra un camión de pasajeros, en el entronque de la carretera México 15 y la calle Venustiano Carranza, en la cabecera municipal de El Rosario, Sinaloa.

Vecinos señalaron que este es el segundo accidente registrado en menos de una semana en la misma zona. El anterior ocurrió entre un vehículo y una motocicleta.