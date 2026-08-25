$!Evita choque contra camión y termina impactando una camioneta en El Rosario

ROSARIO._ Una camioneta que se encontraba en venta terminó volcada luego de ser impactada por otra unidad que, presuntamente, intentó evitar un choque contra un camión de pasajeros, en el entronque de la carretera México 15 y la calle Venustiano Carranza, en la cabecera municipal de El Rosario, Sinaloa.
Vecinos señalaron que este es el segundo accidente registrado en menos de una semana en la misma zona. El anterior ocurrió entre un vehículo y una motocicleta.
De acuerdo con testigos, el hecho se registró alrededor de las 7:40 horas de este martes 25 de agosto, en el entronque formado por la carretera federal y una de las vialidades de este Pueblo Mágico.
Las unidades involucradas fueron una camioneta Ford, color blanco, propiedad de una conocida empresa comercializadora de granos, con placas de circulación TR 8055-A, y otra camioneta Ford, color gris, con placas BH-1268-A, que se encontraba estacionada y en venta.
Según lo informado en el lugar, el camión de pasajeros intentaba incorporarse a la carretera federal cuando quedó inmóvil. Ante esta situación, el conductor de la camioneta blanca maniobró para esquivarlo, pero terminó impactando contra la camioneta gris que estaba estacionada.
Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y de la Guardia Nacional, División de Caminos, quienes brindaron atención y realizaron las diligencias correspondientes.