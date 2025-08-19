$!Evita Secretaria del Ayuntamiento dar información sobre apoyo en proceso de Morena

EL ROSARIO._ Luego de que fuera captado personal con recursos del Gobierno Municipal en un acto de Morena, se ha buscado el comentario de la autoridad pero se han negado a conceder entrevistas.

Esto al iniciar el citado partido sus asambleas y elecciones de presidentes de seccional en el País el pasado domingo 17 de agosto.

Tal fue el caso de la Secretaria del Ayuntamiento, Maylén Ignacia Delgado Rendón, quien suplió a la Alcaldesa Claudia Valdez en un evento del IMJU, quien se negó a hablar al respecto.