Evita Secretaria del Ayuntamiento dar información sobre apoyo en proceso de Morena

Así mismo se ha buscado la declaración de la Alcaldesa Claudia Valdez, y se ha negado a dar la atención
Hugo Gómez |
19/08/2025 14:45
EL ROSARIO._ Luego de que fuera captado personal con recursos del Gobierno Municipal en un acto de Morena, se ha buscado el comentario de la autoridad pero se han negado a conceder entrevistas.

Esto al iniciar el citado partido sus asambleas y elecciones de presidentes de seccional en el País el pasado domingo 17 de agosto.

Tal fue el caso de la Secretaria del Ayuntamiento, Maylén Ignacia Delgado Rendón, quien suplió a la Alcaldesa Claudia Valdez en un evento del IMJU, quien se negó a hablar al respecto.

”La que te puede dar toda la información es la Presidenta, un ratito más va llegar, ella te va a dar la información correspondiente”, expuso.

No obstante, la Alcaldesa no se hizo presente en lo que parece una acción para evadir los cuestionamientos.

