ESCUINAPA._ Los recursos legales seguirán presentándose buscando evitar cortes de energía al acueducto Baluarte-Escuinapa, pero estos no son más que ‘mejoralitos’ lo que la Jumapae requiere es dinero, señaló el abogado José Alfonso Jaramillo Pérez.

“Esto Presidenta, regidores, no representan más que ‘mejoralitos’ (recursos legales) de cualquier manera no es una forma definitiva de solucionar el problema”, dijo en reunión con la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez y algunos regidores.

La reunión fue convocada para que estuviera presente personal de Jumapae como la gerente Jazmín Ramos García, el abogado y personal de contabilidad, ante el corte de energía que se está considerando se podría hacer durante la mañana de este 17 de septiembre.

El abogado externo de la Jumapae indicó que hay recursos legales que hacer en caso de que se dé el corte para que la reconexión se vuelva a realizar, igual que se están haciendo movimientos legales por temas de laudos, firmas de convenios no cumplidos, pagos a pensionados, entre otros temas relacionados a la Jumapae.

“Esto solo se resuelve con dinero, todo lo legal que hagamos, todo es para buscar mantener vivo el suministro de agua que la Junta le puede dar a la población, ¿en qué momento los tribunales pueden negarnos una petición? En cualquiera que consideren, sabemos que los problemas reales los resolveremos con dinero”, señaló.

La gerente de Jumapae Jazmín Ramos García indicó que se tienen problemas de recursos, reconoció que no se han dado abonos a CFE debido a que arreglaron el vactor, hubo que pagar salarios, entre otras cosas.

“Si de los 25 mil usuarios se tuviera un pago cada mes son alrededor de 4 millones de pesos los que ingresarían aproximadamente al mes”, dijo la funcionaria.

La Alcaldesa indico que no pueden estar pidiendo al Gobernador Rubén Rocha Moya que pague estos adeudos, cuando es un tema que se comprometieron a que no se volvería a presentar, cuando al inicio de administración se pagaron casi 14 millones de pesos, pues la administración pasada no pago la energía del acueducto durante 3 años.