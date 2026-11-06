El Sur
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Cultura

Evocan con festival el Día de Muertos a Oaxaca en Rosario

Estudiantes del Centro de Iniciación Artística 012 monta un espectáculo de música y danza
Hugo Gómez |
06/11/2026 15:39
06/11/2026 15:39

ROSARIO._ Con el festival anual de Días de Muertos, el Centro de Iniciación Artista 012 transportó a los asistentes a la máximas fiestas de Oaxaca por medio de su espectáculo titulado “Guelaguetza, un recuerdo para la eternidad”.

Fue por medio de un viaje de música y números artísticos que los alumnos llevaron a los presentes por un viaje por las diferentes regiones del estado del sur del País.

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Entre los números artísticos se destacaron Chilenas, Danza de la Pluma, Tiliches, Marmotas, Chinas oaxaqueñas, entre otras.

Esta presentación fue posible por medio de los talles de danza folclórica, jazz y la música de la banda de música regional de la institución en mención.

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Uno a uno los números fueron aplaudidos por los asistentes, con lo que se reconoció los avances en los diferentes talleres del centro cultural.

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