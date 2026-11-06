$!Evocan con festival el Día de Muertos a Oaxaca en Rosario

ROSARIO._ Con el festival anual de Días de Muertos, el Centro de Iniciación Artista 012 transportó a los asistentes a la máximas fiestas de Oaxaca por medio de su espectáculo titulado “Guelaguetza, un recuerdo para la eternidad”.
Fue por medio de un viaje de música y números artísticos que los alumnos llevaron a los presentes por un viaje por las diferentes regiones del estado del sur del País.
Entre los números artísticos se destacaron Chilenas, Danza de la Pluma, Tiliches, Marmotas, Chinas oaxaqueñas, entre otras.
Esta presentación fue posible por medio de los talles de danza folclórica, jazz y la música de la banda de música regional de la institución en mención.
Uno a uno los números fueron aplaudidos por los asistentes, con lo que se reconoció los avances en los diferentes talleres del centro cultural.