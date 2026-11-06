$!Evocan con festival el Día de Muertos a Oaxaca en Rosario

ROSARIO._ Con el festival anual de Días de Muertos, el Centro de Iniciación Artista 012 transportó a los asistentes a la máximas fiestas de Oaxaca por medio de su espectáculo titulado “Guelaguetza, un recuerdo para la eternidad”.

Fue por medio de un viaje de música y números artísticos que los alumnos llevaron a los presentes por un viaje por las diferentes regiones del estado del sur del País.