Ex Alcalde de Rosario suplica al Gobernador seguridad al afirmar que sufrió un atentado

EL ROSARIO._ Al sostener que sufrió un atentado directo contra su vida, el médico y ex Alcalde, Manuel Antonio Pineda Domínguez suplicó al Gobernador Rubén Rocha Moya que le brinde seguridad, al tiempo que sostuvo que “en Rosario la oposición se calla con la vida”.

“Le pido de nuevo al Gobernador, se lo suplico que me envíe seguridad para mí y para mi familia”, declaró.

Así lo informó tras acudir escoltado por elementos de Seguridad Pública a las 9:00 horas a la Agencia del Ministerio Público local, para formalizar la denuncia, misma que se extendió por poco más de tres horas.

“Le pido al Gobernador que me dé Seguridad, que me dejen en paz, porque no ha sido la única vez, me han perseguido en mi negocio, hace mucho también tuve un acto de violencia, hoy un atentado directo hacia mi persona, atentaron contra mi vida, yo soy un hombre de paz”, afirmó.

Al referir que no cuenta con enemigos de ningún tipo, sugirió que el hecho tiene un trasfondo político.

“Si la oposición se calla con la vida yo me hago a un lado, si en Rosario la oposición se calla con la vida yo me hago a un lado, ellos que se queden con su política, ellos tienen el poder yo no veo otra causa de mi atentado, ellos tienen el poder; el poder es para ayudar a las personas no para lastimarlas, ni para hacerlas sentir mal”, aseveró.

El también político, señaló que es un hombre de trabajo por lo que pidió se le diera la oportunidad de seguir salvando vidas, seguir viendo a sus hijos, nietos, seguir abrazando a su esposa.

“Yo lamento mucho lo que está pasando en el país, en Sinaloa, caso como el mío hay muchos, afortunadamente estoy contándola y sí pido seguridad porque mi integridad corre peligro”.

De igual forma, expuso que esto evidencia la vulnerabilidad con la que trabaja el personal de Salud, pero a pesar de todo siempre están en la línea de fuego atendiendo y cumpliendo con su juramento.

Así también, precisó que hablará con sus líderes sindicales para de momento no presentarse a trabajar al ser un riesgo para su persona como para sus compañeros.

“Yo me hago a un lado si eso quieren, quiero seguir salvando vidas, no quiero ser un mártir de la política, que me dejen en paz, yo no le he hecho nada a nadie”, reiteró.

Sobre el hecho, informó que fue alrededor de las 8:00 horas cuando se percató de una persona con un arma corta y una máscara de payaso.

“Lo que sí te digo es que no fue un rifle de copitas como muchos lo han querido hacer ver, algunos medios, yo sufrí un atentado directo en contra de mi vida por un sujeto desconocido con una máscara de payaso con una pistola escuadra”, manifestó.

En el momento, lo primero que pensó, dijo; “querían asesinarme, no hay otra cosa que puedes pensar cuando entra una persona con máscara con una escuadra disparándole no puedes pensar otra cosa más que se atentan contra su vida”.

Agradeció a la Policía Municipal y Ministerial por la protección, y espera que se refuercen las acciones para evitar que escalen los hechos.