$!Ex Alcalde Manuel Pineda dona tambos de basura en El Rosario; su imagen aparece en los contenedores

EL ROSARIO._ Por medio de una publicación en sus redes sociales, el ex Alcalde panista, Manuel Antonio Pineda Domínguez, difundió la donación de tambos para la basura que él mismo colocó en diferentes puntos de la ciudad, principalmente en espacios públicos.

No obstante, a pesar de que sostiene que la donación es por medio de su consultorio “Santa Alicia”, los tambos para la basura llevan la imagen del político rosarense.