$!Ex Alcalde Manuel Pineda dona tambos de basura en El Rosario; su imagen aparece en los contenedores

EL ROSARIO._ Por medio de una publicación en sus redes sociales, el ex Alcalde panista, Manuel Antonio Pineda Domínguez, difundió la donación de tambos para la basura que él mismo colocó en diferentes puntos de la ciudad, principalmente en espacios públicos.
No obstante, a pesar de que sostiene que la donación es por medio de su consultorio “Santa Alicia”, los tambos para la basura llevan la imagen del político rosarense.
“LOS DOMINGOS TAMBIÉN SE TRABAJA. El día de hoy desde las 6:00 am, FARMACIA SANTA ALICIA donó 10 contenedores para la basura que fueron colocados en el primer y segundo cuadro de la ciudad, para meter la basura que generamos los comerciantes de El Rosario y así juntos contribuir a una mejor imagen urbana de nuestro bello pueblo mágico del Rosario. PURO FARMACIA SANTA ALICIA”, se lee junto a las imágenes.
Así también compartió videos donde aparece el político rosarense colocando los tambos e incluso recogiendo basura.
Cabe destacar que esto se da tras señalamientos de parte de la ciudadanía con relación a la falta de una cultura de la limpieza en la ciudad.