Ex funcionaria de Escuinapa busca regiduría... fuera de los tiempos electorales, acusan

ESCUINAPA. _ Una candidata a regidora por la Alianza PAS-Morena falta a la Ley electoral al haber renunciado fuera de los tiempos que legalmente se permiten, señaló el regidor morenista César Ibarra Corona.

El edil, que confrontó a la Síndica Procuradora Olivia Santibáñez Domínguez el 15 de marzo sobre la renuncia de su auxiliar, Vanessa Coronado, quien permanecía en la oficina y ya estaba como candidata a regidora, señaló que la funcionaria mintió, pues la baja laboral se dio hasta el 23 de marzo.

“Doctora Santibáñez, retomando el comentario (de la sesión de Cabildo pasada) sobre su trabajadora que se había registrado (como candidata) y que usted dijo que estaba dada de baja, es falsa su declaración porque su trabajadora continuaba activa”, le señaló el regidor.

Señaló que la trabajadora devengó el salario de la quincena pasada, pues su renuncia no estaba en Oficialía Mayor, Recursos Humanos, ni había un procedimiento de entrega-recepción en el Órgano Interno de Control.

Con esto se confirmaba que al ser cuestionada sobre esta renuncia, la Síndica Procuradora mintió en la sesión de Cabildo pasada, pese a que sabía que por Ley la trabajadora debía haberse retirado del cargo 90 días antes de la elección.

“Entiendo su interés, porque su hermana quedó de suplente, pero ella se dio de baja el 5 de marzo, pero a mí se me traspapeló la renuncia, se me olvidó, ella era auxiliar, no se preocupe por el sueldo, ella ya lo regresó”, replicó la Síndica Procuradora.

El Secretario del Ayuntamiento Saúl Acosta Alemán informó que sobre ese tema, después de tener conocimiento de los hechos e investigar, interpuso una denuncia para el deslinde de responsabilidades, pues como autoridad podrían ser responsables.

“Hay que ser congruentes, estamos o no estamos, giré recursos a Recursos Humanos y no hay ninguna baja, ni en Oficialía, ni en el OIC, aquí lo dijo usted (Síndica Procuradora) el 15 de marzo que ya estaba dada de baja y estuvo activa hasta el 22”, dijo Acosta Alemán.

Señaló a la Síndica Procuradora Olivia Santibáñez y a la regidora Mayra Andrade Padilla, que estaban pendientes de su persona y del regidor Alberto Ramos Corona, para que renunciaran en caso de ser candidatos.