Ex funcionarios de primer nivel en gobierno de Emmett Soto buscan ser indemnizados

ESCUINAPA._ Ex funcionarios públicos de primer nivel se encuentran en conciliación de demanda para ser indemnizados por la Comuna, anunció José Antonio Prado Zárate.

El Síndico Procurador informó que forman parte de los 68 procesos laborales que dejo la administración pública pasada.

“Entramos a la administración pública con 225 demandas, que aumentaron al concluir la pasada administración con 89 demandas laborales más, éstas se conciliaron y solo quedan 68 demandas, de las cuales una gran parte pertenece al primer círculo del entonces Alcalde Emmett Soto Grave”, dijo.

Manifestó que lo que solicitan los ex funcionarios es una indemnización y la parte proporcional del aguinaldo, pues es un derecho que adquirieron como trabajadores.

Indicó que claramente pueden hacer válida la demanda laboral, pues la ley les permite eso, aunque hayan sido funcionarios públicos de primer nivel que entraron como personal de confianza.

“Es válido en algunos sentidos, pero aquí entra la legalidad y la justicia, justo no es, legal sí es, se decía que habían firmado una carta-compromiso con el ex Alcalde de no demandar, pero era un compromiso moral”, dijo.

Los funcionarios públicos saben que entran como personal de confianza, insistió, que no es su misma situación laboral que un empleado regular o sindicalizado, sin que esto se interprete como que existen ciudadanos de primer y segundo nivel, señaló.

“Es un compromiso moral para la sociedad el que asumen, cualquier funcionario de primer nivel lo debe hacer con la conciencia de servicio, no para generar problemas al Municipio, ni verlo como negocio”, dijo.

Sin embargo, la mayoría de los funcionarios de primer nivel o cercanos al ex Alcalde sí decidieron demandar, por lo que hay un proceso de conciliación para que se les otorguen los recursos que por cuestión legal, pero no justa, les corresponde, precisó.

El Municipio no tiene recursos infinitos, por lo que se tienen qué hacer estos procedimientos de conciliación, para definir cómo se darán los pagos a quienes lo solicitan, principalmente cuando la situación financiera quedó en difíciles condiciones.