$!Exhorta Alcalde de Escuinapa a regidores a ser más participativos

ESCUINAPA._ Después de los señalamientos de regidores sobre el espacio a la Síndica Procuradora, Lucila Polanco Durán, el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental exhortó a los ediles a tener una mayor participación.
El Alcalde les indicó que como regidores deben estar al pendiente de lo que hacen los Institutos municipales, de los trabajos que se realizan y proponer.
“Pregúntenle a los 4 Institutos, Deportes, Cultura, Mujeres, que es lo que están haciendo”, dijo.
Le daría gusto saber que como regidores se involucran en temas como el de la Síndica, con quién además le une una amistad de años, precisó.
“Me da muchísimo gusto que estén tan involucrados, tan participativos... Hemos sido respetuosos con ustedes y con Lucy Polanco me vincula una profunda amistad, estamos paseando por un momento de reingeniería, la Sindicatura estará dónde debe estar”, dijo.
La regidora del Partido Verde, Lucía Oceguera Burquez solicitó la réplica al Alcalde, pidiendo que fuera responsable de lo que hace como autoridad, pues sí existieron señalamientos de parte de ellos como regidores respecto al espacio de la Síndica Procuradora es porque ese cambio de la dependencia a la oficina de Atención Ciudadana fue por tener un documento firmado dónde él mismo autorizaba.
“Cómo nos está regañando mucho a nosotros, espero que así ponga orden a sus direcciones porque no merecemos el regaño, porque es una observación porque somos representantes del pueblo no estamos aquí como contratados”, dijo.
El tener posicionamientos como regidores en este tipo de temas es porque son autoridad también, manifestó la regidora.
“De esa misma manera en que se nos quiere poner orden a los regidores cuando nos estamos solidarizando con algo, ponga orden a sus oficios que llevan su firma, señor Presidente por favor”, señaló.