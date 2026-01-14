$!Exhorta Alcalde de Escuinapa a regidores a ser más participativos

ESCUINAPA._ Después de los señalamientos de regidores sobre el espacio a la Síndica Procuradora, Lucila Polanco Durán, el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental exhortó a los ediles a tener una mayor participación.

El Alcalde les indicó que como regidores deben estar al pendiente de lo que hacen los Institutos municipales, de los trabajos que se realizan y proponer.

“Pregúntenle a los 4 Institutos, Deportes, Cultura, Mujeres, que es lo que están haciendo”, dijo.

Le daría gusto saber que como regidores se involucran en temas como el de la Síndica, con quién además le une una amistad de años, precisó.