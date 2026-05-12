$!Exhorta regidor del PT a ‘ponerse las pilas’ ante la crisis de agua en Escuinapa

“Este problema tan agudo lo que es del agua potable, no lo podemos dejar fuera, aparte es una necesidad humana, también es un derecho humano, entonces creo que aquí compañeros, presidente, tenemos que ponernos las pilas todos, no sé trata de echarle la culpa a nadie, son cosas que se vienen heredando y no hay recursos, esto se va empeorando cada vez más”, dijo el regidor.

La primera sesión ordinaria de mes, transcurrió con puntos sobre pensiones, decretos estatales por aprobar y un tema de obras públicas, pese a la suspensión de energía al acueducto Baluarte-Escuinapa, el tema no formó parte de los puntos a discutir, ni analizar, hasta que en asuntos generales Coronado Barajas pidió discutir el tema.

ESCUINAPA._ Aunque la crisis de la falta de agua parecía que no se tocaría en Cabildo, el regidor del PT, Francisco Coronado Barajas exhortó a los ediles a ‘ponerse las pilas’.

Indicó que se tiene que buscar las formas en que se les condone por parte del Gobierno, como ocurre a miles de empresarios en el país, pues hay un derecho justificado y la necesidad que se tiene, se deben buscar estás soluciones, ellos lo pueden hacer como regidores.

“Realmente la población de Escuinapa se merece que hagamos algo por ellos, recursos no hay eso nos queda claro, hay que buscarlos pero propongo que hagamos un equipo como Cabildo, una solicitud de condonación de ese pago que son 4 millones (deuda CFE) y van a ser más, hay condonaciones ‘arriba’ de miles y millones de pesos y nosotros tenemos justificada nuestra petición a favor de la población escuinapense”, dijo.

Es un exhorto para hacerlos juntos pero de no hacerlo como Cabildo, lo hará de manera propia, pues es necesario dado lo que están padeciendo en la ciudad, indicó.

El regidor del PT, Teodosio Fausto García indicó que el tema Jumapae se tendría en mesa de trabajo y están esperando la convocatoria, para conocer de fondo el tema, ver qué gastos se generan en la Junta y porque los gastos no alcanzan.

“Esto ya se atendió regidor, quedamos en que se va a llevar a una mesa de trabajo y todos estamos a espera de hacer presencia a esa mesa de trabajo, claro que todos estamos preocupados”, dijo.

Indicó que no solo es el tema de deudas con CFE, sino laudos, deudas con otras dependencias, así como salarios.

“Su servidor ha estado en cuatro campañas políticas y la petición más universal sentida es el agua”, dijo el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

Es un derecho humano y le parece absurda que CFE haya cortado la energía quitando hasta el transformador, considera que deben estar unidos, pero son muchas cosas las que se deben entre ellos los derechos de agua, por lo que tienen que buscar condonaciones.