$!Exige personal de IMSS Bienestar Escuinapa destitución de director; lo acusan de nepotismo

ESCUINAPA._ Personal del Hospital IMSS Bienestar se manifestó para pedir la destitución del director de la institución, Jesús Daniel Uribe Peraza. La manifestación se da un mes después de que se hicieran llegar documentos y firmas a las autoridades de Salud, indicó la delegada sindical, Silvana Contreras Plascencia. “Los trabajadores adscritos del Hospital General solicitamos la destitución inmediata del doctor de esta unidad, Jesús Daniel Uribe Peraza, quien es médico general de un hospital de segundo nivel de atención; desde que él tomó el cargo ha incurrido en conductas hostiles, agresivas, que afectan la salud emocional y el desempeño de nuestras labores”, dijo la delegada. En las mantas colocadas, indicaron que el doctor ha caído en nepotismo, se les da sobrecarga de trabajo exigiendo bajo amenazas con mandarlo al área jurídica si no cumple atendiendo dos áreas a la vez, un mismo turno. Además de no contar con insumos necesarios en farmacia, el carro rojo que es para emergencias se encuentra incompleto y con medicamentos caducados, realiza cambios de turno y servicios laborales a su antojo sin tomar en cuenta los derechos de los trabajadores.





“Dicha conducta del director ha ocasionado que algunos compañeros se encuentran con licencias medicas, con diagnósticos de estrés postraumáticos, ha hecho uso de nepotismos y se ya abanderado de cuestiones políticas, ha metido personal externo, dando contrato y base no tomando en cuenta a los hijos de los trabajadores”, dijo. Los trabajadores indicaron que de no tener respuesta, aumentarán sus acciones de reclamo, pues personal de Salud había quedado de acudir a escucharlos este jueves 24 de septiembre y no fue así.

Al respecto el director del Hospital IMSS Bienestar, Jesús Daniel Uribe Peraza indicó que solo está haciendo lo que la normativa exige, que es trabajar y las acusaciones que se le hacen no tienen sustento. Indicó que también es trabajador del hospital aunque hoy ocupe un cargo de confianza, cuando se habla de sobre carga laboral es porque siguiendo los lineamientos de salud y al ser el único hospital de segundo nivel se está atendiendo a personas que tienen IMSS o ISSSTE y que llegan debido a emergencias que no se pueden atender en las otras instituciones.





