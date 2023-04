“Lo que queremos es que nos pague ya, lo que esta administración nos debe, que desde diciembre no se nos deposita, lo demás que se adeuda sabemos que esta en espera (del recurso)”, dijo.

La jubilada Alma Polanco Jiménez, indicó que su exigencia no tiene que ver con salarios y aguinaldos pendientes de años pasados, los cuales se comprometió se les pagara por parte de la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez, cuando llegue un recurso que aportará Gobierno del Estado.

“Geovanni (ex gerente) dice que viene a cobrar lo que se le debe (demando por despido y pago de prestaciones), pero cuando Quirino (ex gobernador) mando dinero para pagarnos 19 y 20, no se nos pago todo ni a todos, algunos fueron solo abonos pero ellos (personal de confianza) al parecer si se pagaron primas vacacionales y liquidaciones”, dijo.

Y aunque en 2021 el Gobierno del Estado envío un recurso para pago al ex Gerente Geovanni Saracco Martínez, este no les pago lo correspondiente a lo adeudado.

A los jubilados y pensionados se les deja al final, indicó, pues muchos tienen adeudos en aguinaldos de 2019, 2020 y 2021, en lo que no solo se trata de esa prestación sino también de salarios.

Como trabajadores, manifestó, les interesa saber que paso con ese recurso que en 3 años no se les pago en salarios, en primas de antigüedad, en energía a la Comisión Federal de Electricidad, pues el personal de la Jumapae no es responsable de la situación financiera que se tiene, sino todos aquellos que han llegado y no han trabajado con responsabilidad.

Al respecto la Gerente de Jumapae, Fabiola Rodríguez Lizárraga, indicó que la falta de pago ha sido por situaciones de bloqueo de cuentas a la Jumapae y que la captación de recursos ha sido baja.

“Estamos esperando recursos para medio saldar el adeudo con personal jubilado, pensionado y activo, sí hay atrasos de quincena, pero es por la baja recaudación”, dijo.

Lo que se ha alcanzado a solventar se ha hecho, pero no ha sido posible que sea del todo, con lo que se capta se ha buscado ser equitativos con abonos a personal activo y personal que ya no labora en la Jumapae, pero no ha alcanzado.