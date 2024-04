Ejidarios presentes en el lugar señalaron a la dirigente que era necesario apoyar a los compañeros afectados y estaban dispuestos a irse al paro laboral, pues, aunque existe necesidad de esta obra que han esperado tanto, no pueden dejar que el patrimonio familiar de sus compañeros se afecte.

“Puras promesas nos han traído, ya es un mes de trabajos, estamos inconformes, siguen trabajando, la intención es parar la obra hasta que no se finiquite los daños que nos han hecho, que el Gobierno del Estado y Federal volteen a vernos, nosotros entregamos el patrimonio, de nuestra familia”, dijo el ejidatario Ramón Adrián Castro.

“Quieren pagar por hectárea, me afectaron 1 hectárea y media de keit, queremos que paguen por árbol, son 20 toneladas de producción más o menos, 60 mil pesos por año”, dijo.

Gregorio Crespo indicó que las autoridades los buscaron antes de iniciar trabajos, con el compromiso de pago, pero después de que los trabajos se empezaron a hacer, simplemente ya no volvieron.

Por su parte Ignacia Zamora indicó que en su caso no ha permitido que entren a su predio, pues eso será hasta que le entreguen el avaluo correspondiente y el pago, antes no, pues no quiere estar en la misma situación que sus compañeros y lo que espera es un pago justo.