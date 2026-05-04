$!Exigen familiares regreso de Leopoldo, desaparecido en Escuinapa

ESCUINAPA._ El mes de mayo inició sin tener conocimiento del paradero del constructor Leopoldo Arroyo Guerrero, quien desapareció el 15 de abril.
“Nosotros seguimos buscándolo y pidiendo a la gente que nos ayude a encontrarlo”, dijo uno de sus familiares.
Leopoldo es esposo, padre, abuelo, tío, amigo y un adulto mayor de 74 años, a quien por humanidad piden que si se le tiene cautivo lo liberen, precisó su familiar.
Es un señor que ha dedicado su vida a la construcción, a generar empleos, a dar apoyos a deportistas y a la comunidad en general, por lo que piden que en caso de tener datos sobre su paradero lo hagan saber, manifestó.
Es una persona de complexión media, que salió ese 15 de abril al almacén de su empresa, a realizar actividades de su trabajo, pero desde esa fecha se desconoce su paradero.