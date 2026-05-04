$!Exigen familiares regreso de Leopoldo, desaparecido en Escuinapa

ESCUINAPA._ El mes de mayo inició sin tener conocimiento del paradero del constructor Leopoldo Arroyo Guerrero, quien desapareció el 15 de abril.

“Nosotros seguimos buscándolo y pidiendo a la gente que nos ayude a encontrarlo”, dijo uno de sus familiares.

Leopoldo es esposo, padre, abuelo, tío, amigo y un adulto mayor de 74 años, a quien por humanidad piden que si se le tiene cautivo lo liberen, precisó su familiar.