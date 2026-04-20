$!Exigen padres de familia que se enciendan aires acondicionados en primaria de Escuinapa

EJIDO LA CAMPANA, Escuinapa._ Padres de familia de la primaria Constitución cerraron la puerta de la institución en demanda de una añeja solicitud, la subestación eléctrica.

Las temperaturas empiezan a aumentar, con ello la demanda de una subestación que permita encender los aires acondicionados que están sin usarse, indicaron

“Cerramos, porque la escuela está pidiendo la subestación eléctrica, ya tenemos muchos años en que se hacen peticiones y aún no nos resuelven nada”, dijo Marisol Hernández Gómez.