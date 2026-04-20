$!Exigen padres de familia que se enciendan aires acondicionados en primaria de Escuinapa

EJIDO LA CAMPANA, Escuinapa._ Padres de familia de la primaria Constitución cerraron la puerta de la institución en demanda de una añeja solicitud, la subestación eléctrica.
Las temperaturas empiezan a aumentar, con ello la demanda de una subestación que permita encender los aires acondicionados que están sin usarse, indicaron
“Cerramos, porque la escuela está pidiendo la subestación eléctrica, ya tenemos muchos años en que se hacen peticiones y aún no nos resuelven nada”, dijo Marisol Hernández Gómez.
Los abanicos de techo no son suficientes, después de las 11:00 horas, cuando regresan del receso sudados, los niños ni trabajar quieren, señalaron los padres de familia.
Los manifestantes indicaron que no reabrirán la escuela hasta que tengan respuesta, pues han confiado en promesas que no se les cumplen.
“Somos consientes de que los niños han perdido clases por la pandemia, por el tema de seguridad pero hoy lo hacen por el clima, es difícil estar dentro de las aulas cuando el calor empieza a sentirse fuerte”, indicaron.