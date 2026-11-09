$!Exigen transportistas de Escuinapa orden y más trabajo; realizan paro de labores

ESCUINAPA._ La Alianza de Camiones para la Construcción de la CTM paró labores en demanda de que se ponga orden y se les permita trabajar pues empresas constructoras han optado por tener sus propios camiones. Eso genera afectación a sus familias, además de una ilegalidad pues no cuentan con permisos para ello, señaló el dirigente Francisco Javier Sánchez Pérez. “Estamos parados porque tenemos inconformidad con las empresas constructoras, se quedan con nuestro trabajo y nos desplazan, las empresas constructoras locales”, dijo Sánchez Pérez.









Indicó que las empresas están haciendo el servicio público que a ellos les corresponde, por lo que requieren que el Gobierno del Estado tome cartas en ese tema, para ver cómo se resuelve pues son 120 familias afectadas. Los camiones pertenecen a la CNOP y la CTM de Escuinapa, son años que están padeciendo el problema pero este se va agravando cada vez más. “Es insoportable, nosotros no sacamos ni para pagarle al chófer, mientras otros se están enriqueciendo con el trabajo que nos toca a nosotros”, dijo.







