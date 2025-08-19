$!Expedición de licencias para conductores de motocicletas han sido esporádicas, en Escuinapa

ESCUINAPA._ La expedición de licencias de aprendiz para conductores de motocicleta han sido esporádicas en estos meses, pero esto depende del trabajo que se este haciendo también por parte del Ayuntamiento, indicó Dimas Rodríguez Romero, delegado de Vialidad y Transporte.
“No sé si el Ayuntamiento esté quitando motos, haciendo infracciones, porque de ellos depende que la gente venga, se dejó por un lado, eso es lo que he visto”, dijo Rodríguez Romero.
Se ha dejado de lado la campaña “Cuídate en casa te esperan”, que es lo que estaban trabajando para evitar que menores condujeran motocicleta o si eran jóvenes en edad de bachillerato tuvieran licencia de aprendiz o se les quitaría el vehículo.
Su dependencia siguió trabajando en estos meses de receso escolar, en la expedición de licencias de aprendiz pero no tienen un número concreto porque este tiempo las solicitudes han sido esporádicas.
Siguen trabajando con escuelas que ya entraron a clases, solo este día martes 19 de agosto dieron un curso de vialidad a estudiantes de bachillerato de la preparatoria UAS Escuinapa.
Se dio el curso a 128 estudiantes, los cuales podrán tener su licencia de aprendiz cuando lo requieran.
Probablemente estos estudiantes, que son menores, ya están acudiendo a las instituciones en motocicleta pero como autoridad no le corresponde hacer el llamado o recomendación a Tránsito Municipal a qué ponga en marcha la campaña para que no circulen menores en motocicleta.
“A mí no me corresponde (hacerles llamado a iniciar la campaña) eso debe ser continua porque hemos hecho esta promoción, esto no debe pararse, si se deja a un lado, caen en lo mismo”, puntualizó.