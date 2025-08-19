$!Expedición de licencias para conductores de motocicletas han sido esporádicas, en Escuinapa

ESCUINAPA._ La expedición de licencias de aprendiz para conductores de motocicleta han sido esporádicas en estos meses, pero esto depende del trabajo que se este haciendo también por parte del Ayuntamiento, indicó Dimas Rodríguez Romero, delegado de Vialidad y Transporte.

“No sé si el Ayuntamiento esté quitando motos, haciendo infracciones, porque de ellos depende que la gente venga, se dejó por un lado, eso es lo que he visto”, dijo Rodríguez Romero.

Se ha dejado de lado la campaña “Cuídate en casa te esperan”, que es lo que estaban trabajando para evitar que menores condujeran motocicleta o si eran jóvenes en edad de bachillerato tuvieran licencia de aprendiz o se les quitaría el vehículo.

Su dependencia siguió trabajando en estos meses de receso escolar, en la expedición de licencias de aprendiz pero no tienen un número concreto porque este tiempo las solicitudes han sido esporádicas.

Siguen trabajando con escuelas que ya entraron a clases, solo este día martes 19 de agosto dieron un curso de vialidad a estudiantes de bachillerato de la preparatoria UAS Escuinapa.