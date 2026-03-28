Exploran 264 metros en mina de Rosario, pero no hallan a trabajadores

La Coordinación Nacional de Protección Civil detalló que como parte de los trabajos de rescate de los cuatro trabajadores mineros atrapados en la mina Santa Fe, en Rosario, brigadas de auxilio han explorado hasta 264 metros de profundidad, sin localizar a los afectados.

De acuerdo con la dependencia, durante la noche de este viernes un grupo especializado de la Secretaría de la Defensa Nacional y la empresa Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V., llegaron hasta el punto donde tentativamente estaría el primer minero, pero no lo encontraron.

Para esta incursión, como medida de seguridad para los rescatistas, se colocaron tablas de triplay para estabilizar el terreno.

Las autoridades avisaron que el siguiente paso será bajar hasta los 1.5 kilómetros a través de rampas. Para ello, informaron, se solicitó reforzar la presencia de personal con el fin de agilizar la búsqueda.

Como medida de protección y para facilitar estas labores críticas, Protección Civil Nacional solicita a la población de las comunidades aledañas evitar acercarse a la zona de la mina, para el libre tránsito de vehículos de emergencia y personal técnico.