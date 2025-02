Exponen en redes sociales abuso y agresión de agente de Tránsito Municipal de Escuinapa

El forcejeo se intensifica, el elemento parece alterarse y no suelta al conductor, quien le refiere que lo está lesionando.

“Si le pasa a un ciudadano no queremos que sea a más, yo estaba por la calle Hidalgo estacionado en franja amarilla no tarde ni 1 o 2 minutos, cuando esta persona(agente) se fue al vehículo a quitarme las placas, sin ningún problema acepté”, dijo.

La infracción era de 5 mil pesos, por lo que consideró que pediría el descuento, pero acepto la sanción, su pareja se acercó y empezó a discutir con el agente de Tránsito, reconoce.

“Se comenzaron a calentar los ánimos (entre su novia y el agente) pero yo en ningún momento le falté al respeto, ni lo agredí física ni verbalmente”, dijo.

Con la infracción en sus manos, decidió retirarse del sitio, pero fue perseguido por el elemento de Tránsito hasta llegar al malecón, lejos de la zona centro, por lo que le indicó que le parecía sospechoso que buscara una zona alejada.

“Me dice que me detendrá por lo que le dijo mi pareja, le digo que puede ser falta administrativa, que no había delito para ser detenido, el mismo agente hace 4 o 5 años hizo lo mismo, era yo menor de edad, en ese entonces me pateó para detenerme”, dijo el también abogado.

Considera que es un problema personal el que tiene el elemento con él, pues no es casualidad que sea por segunda ocasión una detención, sin elementos a su consideración, pues la infracción ya estaba otorgada y aceptada.

“No podemos permitir este tipo de cosas sigan pasando, el video esta evidente, no lo agredí, ni lo insulté, no me iba a descender cuando esta persona no me da confianza”, dijo.

Sarabia manifestó que fue llevado a Seguridad Pública cuando llegaron elementos de policía, pero fue liberado cuando los elementos de Tránsito no se presentaron a dar su versión, en su caso interpondrá la denuncia correspondiente.