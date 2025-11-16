Exponen padres de familia y tutores falta de maestros de inglés en planteles de Rosario

EL ROSARIO._ Por medio de redes sociales padres de familia y tutores han expuesto su inconformidad ante la falta de maestros de inglés en primarias.

Uno de los casos es la escuela primaria Club de Leones, en la cabecera municipal, donde además argumentan que pese a que se han emitido diversos documentos, no se ha tenido una respuesta favorable.

“Llama la atención que una escuela primaria urbana de la localidad como Club de Leones, de organización completa, con cerca de 400 alumnos, no cuente con docente de enseñanza en lengua extranjera (Inglés)”, expuso un tutor.

A esta publicación se han sumado otros padres de familia quienes señalan que no es el único plantel que vive esta situación en la ciudad.

La preocupación, se indicó, que se debe a que muchos de los alumnos han egresado a secundaria sin conocimientos básicos.

Así también, señalan que es prácticamente imposible que se pueda llevar a particular pues la economía no lo permite, principalmente en aquellas familias que se cuenta con más de un alumno.

Razón por el cual no descartan el tomar medidas más radicales en busca de que las autoridades competentes den una solución.