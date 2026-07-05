Expresa Diputada Rosario Sarabia su respaldo a Imelda Castro rumbo a encuesta de Morena

EL ROSARIO._ Por medio de un vídeo difundido en sus redes sociales, la Diputada local por Morena, Rosario Sarabia Soto, expresó su apoyo a la aspirante a la Gubernatura de Sinaloa, Imelda Castro Castro.

Las imágenes, com duración de 20 segundos, fueron difundidas por la propia legisladora por el Distrito 24 el sábado 4 de julio.

“Hola, soy Rosario Sarabia y desde el municipio del Rosario apoyo a Imelda Castro para que sea coordinadora de la transformación en nuestro estado de Sinaloa. Y recuerda que si a tu casa llega la encuesta, Imelda Castro es la respuesta”, expuso en la grabación.