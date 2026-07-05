Expresa Diputada Rosario Sarabia su respaldo a Imelda Castro rumbo a encuesta de Morena

EL ROSARIO._ Por medio de un vídeo difundido en sus redes sociales, la Diputada local por Morena, Rosario Sarabia Soto, expresó su apoyo a la aspirante a la Gubernatura de Sinaloa, Imelda Castro Castro.
Las imágenes, com duración de 20 segundos, fueron difundidas por la propia legisladora por el Distrito 24 el sábado 4 de julio.
“Hola, soy Rosario Sarabia y desde el municipio del Rosario apoyo a Imelda Castro para que sea coordinadora de la transformación en nuestro estado de Sinaloa. Y recuerda que si a tu casa llega la encuesta, Imelda Castro es la respuesta”, expuso en la grabación.
Hasta el momento, la publicación cuenta con más de 80 reacciones, además de que ha sido compartida al menos una decena de veces.
La opinión se divide entre apoyo y señalamientos donde piden verla más a ella y sus gestiones por los municipios del sur que representa.
“Morena en riesgo de perder Sinaloa”, son algunos de los señalamientos que ha generado la publicación de la Diputada local.