Extorsiones también mantienen en alerta a empresarios en Escuinapa

El sector empresarial y pequeños comercios de Escuinapa, también han sido víctimas de llamadas telefónicas en donde personas extrañas los amenazan y les exigen dinero para que puedan trabajar.

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa ha emitido de manera permanente información sobre mantenerse en alerta ante el aumento de llamadas de extorsión telefónica en el municipio.

Hilario Javier Martínez Gómez, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, informó que un empresario que mantiene su negocio en la zona comercial, hizo el llamado a la Policía Municipal para informales que ha estado recibiendo llamadas y mensajes en donde le exigen dinero para dejarlo trabajar.

El empresario les relató que no dio seguimiento a las llamadas y bloqueo el número, pero aseguró que otros compañeros empresarios también han recibido este tipo de llamadas, por lo que consideró importante informar a la autoridad policiaca.

Martínez Gómez dijo que las llamadas de extorsión han estado en aumento durante los últimos meses, y en particular el 6 de noviembre estos hechos delictivos se dispararon.

Durante la mañana se denunciaron dos llamadas de extorsión a personas que son habitantes de la zona Centro de Escuinapa, uno de ellos al recibir amenazas de muerte decidió depositar 5 de los 20 mil pesos que los delincuentes le solicitaban.

“Quiero informarles que me comentaron que en una de las llamadas de extorsión recibidas están utilizando mi nombre, decirles que no se dejen engañar, es importante mantenerse muy alerta para no ser víctimas de los delincuentes que se han enfocado en Escuinapa”, mencionó el director de la Policía Municipal.

Aprovechó para hacer el llamado a los empresarios, pequeños comerciantes y a la población en general, para que se mantengan muy pendiente de sus llamadas telefónicas, no contestar números con ladas foráneas y si llegan a contestar y reciben este tipo de amenazas, colgar y bloquear el número y hacer la notificación a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para darle seguimiento.

Finalizó diciendo que es importante mencionar que la mayoría de llamadas de extorsión son de personas foráneas que son externas del municipio, por lo que es importante no proporcionar ningún tipo de información, personal, de familia o negocio.