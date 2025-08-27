$!Extrae Conagua exceso de agua en canales de riego para evitar daños a la infraestructura

ESCUINAPA._ Las lluvias del fin de semana generaron que una parte de los canales de riego de la Presa Santa María se llenaran de agua; La Conagua ya desagua para evitar daños a la infraestructura.
Las lluvias si presentaron un daño menor, en un cruce de canal, reconoció el presidente de Vigilancia del Módulo de Riego, Rufino Prado Yuriar.
“Es un solo cruce de un arroyo que calcularon mal los desfogues y estaba azolvado el cauce del arroyo, y eso provocó que el agua se fuera hacia el canal que está conectado el sifón, al momento que empieza a desfogar el arroyo provoca que la presión y el volumen arrastre a los canales”, dijo.
El arroyo arrastró material hacia los canales y a su vez lleno de agua, que se tiene que sacar para evitar que se presente un daño a la infraestructura de las losas del canal principal.
Reconoció que hay losas que si se han afectado pero no es un daño que pueda afectar totalmente la obra.
“Algunas losas que sí se han fracturado pero no es tanto el daño, hay mucha línea de canal sumergida, lo que queremos es liberar esa agua contenida, el agua debe circular”, dijo.
El agua no deja de circular a través del arroyo, son corrientes naturales que en esta temporada se percibe pues es un año de lluvias a diferencia de lo que se vivió el año pasado.
El año pasado ningún arroyo corrió debido al estiaje, lo dañado se reparara y el personal de Conagua ya está trabajando en desfogar de agua los canales en lo que son los 6 kilómetros aproximadamente, señaló.