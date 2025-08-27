$!Extrae Conagua exceso de agua en canales de riego para evitar daños a la infraestructura

ESCUINAPA._ Las lluvias del fin de semana generaron que una parte de los canales de riego de la Presa Santa María se llenaran de agua; La Conagua ya desagua para evitar daños a la infraestructura.

Las lluvias si presentaron un daño menor, en un cruce de canal, reconoció el presidente de Vigilancia del Módulo de Riego, Rufino Prado Yuriar.

“Es un solo cruce de un arroyo que calcularon mal los desfogues y estaba azolvado el cauce del arroyo, y eso provocó que el agua se fuera hacia el canal que está conectado el sifón, al momento que empieza a desfogar el arroyo provoca que la presión y el volumen arrastre a los canales”, dijo.

El arroyo arrastró material hacia los canales y a su vez lleno de agua, que se tiene que sacar para evitar que se presente un daño a la infraestructura de las losas del canal principal.