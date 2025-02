$!Fabio Alejandro, el joven rosarense que busca conquistar una cumbre a la vez

EL ROSARIO._ Con apenas 21 años, Fabio Alejandro Rendón López ha conquistado dos de las tres cimas más altas de México: el Pico de Orizaba o Citlaltépetl, y el Iztaccíhuatl.

“Espero alcanzar más cumbres, tanto de montaña como personales”, dijo el joven originario de El Rosario.

“Encuentras (en el alpinismo), siento yo, un reto personal ya que no es fácil... tienes (que forjar) un poco de mentalidad, el poder autosugestionarte a no rendirte, vaya, o no dar la vuelta... y en general el estar en la naturaleza y ver paisajes increíbles”.