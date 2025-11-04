$!Falla en acueducto deja de nuevo a Escuinapa sin agua potable

ESCUINAPA._ Una fuga en el acueducto Baluarte-Escuinapa dejó sin servicio de agua potable a la cabecera municipal desde el viernes pasado y esperan que este martes finalmente quede restablecido el servicio, informó el gerente de Jumapae Santos de Jesús Gómez Sánchez. “Desde el viernes tuvimos reporte de una fuga en el acueducto, que nos trae agua, el sábado se hizo la búsqueda pues ya nos estaba bajando la presión del sistema”, dijo.





Se trabajó el domingo, el lunes se inició con el abasto de agua limitado para detectar si había funcionado la reparación y se encontró una segunda fuga. El bombeo ya a su máxima potencia empezó el día de ayer (lunes) ya en la tarde, esperaban que hoy martes ya empezará a llegar a algunos lugares. En el Centro es probable qué tarde en llegar, pues el sistema de tuberías tarda en llenarse pero este martes empezará a restablecerse el servicio.



