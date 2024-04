Precisó que por lo escabroso del lugar donde ocurrió la emergencia, a unos 40 minutos en carretera al oriente de la cabecera del municipio de Concordia, fue necesario trasladar en un helicóptero al brigadista lesionado hacia un hospital de este puerto, al Hospital General.

“Por lo escabroso del lugar donde fueron los hechos se requirió el apoyo aéreo para que fuera prontamente atendida la persona acá en Mazatlán”, reiteró sobre estos hechos que dijo ocurrieron en el transcurso de la mañana-tarde de este sábado.

Agregó que hasta la tarde de este sábado tiene el reporte de que el incendio en la sierra de Concordia está controlado hasta cierto punto, pero sigue un poco prendido en algunos cerros y se desconoce qué fue lo que lo que originó el fuego.

El incendio es atendido este fin de semana por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Conafor y de Protección Civil, dio a conocer

También informó que del deceso del brigadista de Conafor tomó conocimiento personal de la Fiscalía General del Estado y ya se hizo el levantamiento del cuerpo.

Aunque reiteró que no se sabe qué es lo que originó este incendio, llamó a la población a no hacer fogatas y no encienda lumbre en las parcelas para prevenir incendios.

“Básicamente que la gente que no haga fogatas, no prenda parcelas, que esté muy pendiente siempre de la situación que acontece en el entorno para evitar que tengamos un accidente de ese tipo, que se salga de control el incendio y que se genere un incendio forestal, básicamente mucha gente prende los predios para limpiarlos y se las sale de control”, recalcó el delegado del Instituto Estatal de Protección Civil el el sur de Sinaloa.