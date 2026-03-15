$!Fallece Celia Sarabia Abraján, regidora del PRI en Escuinapa

ESCUINAPA._ Celia Lucía Sarabia Abraján, regidora del Partido Revolucionario Institucional en Escuinapa, falleció este domingo. Quien también fuera presidenta del DIF municipal perdió la vida tras una dura batalla contra el cáncer, que la mantuvo fuera de las sesiones de Cabildo durante el último mes.

Su deceso fue dado a conocer durante la madrugada por parte de su esposo, el ex Alcalde Bonifacio Bustamante Hernández, y posteriormente por el Ayuntamiento de Escuinapa. En la página del Gobierno municipal se señala que será a partir de la tarde de este domingo cuando el cuerpo de la integrante del Cabildo estará en su domicilio para su velación.

Aunque era conocida por su labor altruista, Sarabia Abraján empezó a destacar en la vida pública por su activismo político y social a partir de las campañas como candidato de su esposo. De 2014 a 2016, su labor como presidenta del DIF fue notoria debido al compromiso social que tenía en las diversas causas de la institución. Durante su período creó la casa diurna para adultos mayores en las antiguas instalaciones del Hospital General, sitio que solicitó en comodato a la Secretaria de Salud para la atención de este grupo de personas, labor que fue retomada hace unos meses por la actual presidenta del DIF, Guadalupe Stone Aguilar, en lo que hoy se llama “Casa de Día”.

Sarabia Abraján no dejó de lado su vida política y continuó realizando labores en la comunidad, siendo nombrada presidenta del PRI municipal e incluso como una carta por la que se apostaba para ser candidata a la Alcaldía por parte de la coalición formada por dicho partido, el PAN y PRD en la elección pasada, lo que no ocurrió, aunque ella fue nombrada regidora del PRI por la vía plurinominal. En el Cabildo tuvo una actuación destacada, señalando lo que consideraba una situación que afectaba la función pública, al cuestionar la Clínica “Escuinapa Sana”, indicando que era mejor dotar de medicamentos a instituciones como el DIF, que es donde reciben atención médica los trabajadores del Ayuntamiento.