$!Fallece en Escuinapa el profesor Saúl Polanco Castillo

ESCUINAPA._ La mañana de este lunes se dio a conocer el deceso del profesor y Jefe Supremo de las Comunidades Indígenas, Saúl Polanco Castillo. El docente hasta su jubilación en la Secundaria SNTE 53 fue siempre un participante activo en el municipio, abrazó desde su juventud la ideología de oposición siendo parte del Partido Acción Nacional. Posteriormente fue parte de la primera administración de Morena que encabezó Emmett Soto Grave en 2018, donde se desempeñó como Secretario particular del Alcalde.

Pero más allá de sus ideologías de partido, Polanco Castillo se convirtió en un investigador de la cultura tepehuana, totorame y todo aquello que diera fuerza a los asentamientos indígenas que se tienen en el municipio.

Antes de jubilarse ya había hecho su hogar en la comunidad tepehuana de El Trébol I, dejando su casa natal en la cabecera municipal y con ello buscar resaltar de nuevo los usos y costumbres de las comunidades indígenas. El “profe” Saúl, como era conocido, se encargó desde hace varios años, de organizar las festividades del equinoccio de primavera, apoyando al marakamen Santos de la Cruz Cristóbal.

Sus investigaciones y su presencia con los grupos indígenas lo convirtieron en Jefe Supremo de las Comunidades Indígenas en una reunión realizada hace unos años con otros grupos indígenas.

Su deceso conmocionó a quienes se dedican a estudiar, preservar y apoyar a los grupos indígenas, que han perdido en él a un incansable promotor. ”Ahora nos toca seguir con su legado, tenemos que hacerlo nosotros”, dijo su esposa.