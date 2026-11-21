El comandante Víctor Manuel Tirado López, reconocido rosarense, falleció este sábado 21 de noviembre en Managua, Nicaragua, donde desarrolló su lucha social. Nacido en El Rosario, Sinaloa, pero nacionalizado como ciudadano nicaraguense, fue un personaje relevante en la lucha para derrocar al dictador Anastasio Somoza Debayle.

Tirado López, quien tenía 86 años, fue una figura influyente e hizo carrera política en el país centroamericado, donde fue Diputado del Parlamento y funcionario en distantes carteras del gobierno sandinista. Sus raíces rosarenses surgen del matrimonio formado por los señores Víctor Manuel, hijo de Ramón Tirado; y Rosario López, al nacer un 28 de enero de 1940. La figura de Tirado López es históricamente vinculada a las luchas sociales de México y Centroamérica.

Foto: Periódico Visión Sandinista

El comandante destacó en su tierra por su participación en la organización de ejidos, cooperativas, sindicatos y colonias, así como por su trabajo en favor de las comunidades más pobres de México y Nicaragua. Tirado López fue uno de los nueve comandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, movimiento revolucionario que encabezó el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua en 1979. Tras el triunfo de la Revolución Sandinista, formó parte del primer gobierno revolucionario encabezado por Daniel Ortega, donde se desempeñó como ministro del Interior. Ante su deceso este sábado, el propio Ortega dedicó un obituario en el que destacó su figura y expresó sus condolencias a su esposa, Ana Lorena Rondón, así como a sus hijos y demás familiares y amigos. “Que viva el Comandante de la Revolución Víctor Tirado López! Que vivan sus aportes a las batallas que hemos venido librando! Que viva la familia que le ha acompañado con tanto amor! Que viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional!”, escribió.



