$!Fallece en Rosario Martha Elena Solorza de Lozano, empresaria de Tonicol

EL ROSARIO._ Con un gran legado en la empresa familiar completamente rosarense “El Manantial”, este martes se reportó el fallecimiento de la empresaria y filántropa, Martha Elena Solorza Hernández de Lozano a los 77 años. Se dio a conocer que su muerte tuvo lugar esta mañana en el que fuera su hogar en la cabecera municipal de Rosario.

Hija del matrimonio conformado por los señores Ángel Solorza González y Rosita Hernández Aguilar de Solorza, nació un 21 de Octubre de 1948. Al formar parte de la segunda generación al frente de la empresa en mención, fue pieza importante en la continuidad y crecimiento.