ESCUINAPA._ Las cosas en la familia de Fernando Prado Morales fueron tan rápidas que no han tenido tiempo de asimilar su pérdida. Entre presunción de dengue con signos de alarma y un acta de defunción que marca neumonía, no saben que le ocurrió realmente.

Milagros estuvo con su hijo deambulando toda la mañana del lunes entre el Hospital IMSS Bienestar, el Seguro Social y un consultorio de farmacia en la que finalmente se le ordenaron estudios y los resultados no fueron buenos.

“Cuando fui con los análisis y estudios me dijeron en el Hospital General ‘ah, sí viene grave, muy grave’. Yo siento como sí fue una burla todo eso, siento que tuve la culpa porque lo traía en la calle, cuando me lo tenían que haber atendido desde la mañana, lo hicieron hasta las 3:00 de la tarde. ¿Por qué? Hay médicos buenos ahí, la gente se cura, la gente sale curada”, dice la joven madre de familia mientras se quiebra.

A Fernando lo llevó su madre a recibir atención médica el lunes por la mañana al IMSS Bienestar, había escupido sangre con espuma. La alerta por su estado de salud la tenía preocupada, pues desde el sábado empezó con intervalos de fiebre.

“Cuando llegué al Hospital me dijeron que no me podían atender porque tenía Seguro, así salía. Les expliqué que no tenía seguro, hace mucho que había dejado de trabajar, pero me fui al Seguro (Unidad Médica Familiar del IMSS), allá tampoco salía con vigencia”, explicó.