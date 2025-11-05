Fallecen dos adultos mayores en Escuinapa tras choque con tráiler

ESCUINAPA._ Dos adultos mayores murieron después de un percance vial con un tráiler en la autopista Mazatlán-Tepic, en el entronque con la carretera federal.

Las personas que murieron son Benito y Pedro, de 82 y 78 años, quienes viajaban en una motocicleta Italika color verde con negro sin placas de circulación.

En el lugar también había un tráiler color verde, que al parecer también participó en el hecho, informaron autoridades que acudieron al sitio.

El percance se registró en el cruce de la carretera federal México 15 en el sitio conocido como de las “camaroneras”.

Al lugar llegó a dar auxilio Protección Civil donde paramédicos de la autopista les señalaron que los adultos mayores no tenían signos vitales.

El lugar fue acordonado por la Guardia Nacional, Seguridad Pública y Tránsito Municipal.