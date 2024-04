“Llegó a la casa, se metió y me dijo ‘doña Cande’ se sentó, me dijo ‘ya me orino’, le dije pásale al baño, traía un cubre bocas negro que porque se había sacado una muela”, expresa la adulta mayor.

Estaba acompañada de su esposo, pero esta vez no estaba ninguno de sus hijos y viendo la confianza de la mujer, pensaron que realmente se trataba de una trabajadora de Bienestar.

Les pedía una CURP con fotografía, les dijo que ella se había encargado de hacerles el trámite cuando se trató de hacer todo lo relacionado a la pensión de Bienestar.

Le creyeron, lamentan, en lo que pidió buscaran los documentos y los apoyaba en ello.

Doña Cande abrió con llave el ropero para buscar en ese lugar, ahí también estaban los 12 mil pesos que sacó el mes pasado y que guardaba para su tratamiento oncológico.

“Nos ayudó a buscar según, mientras estaba buscando en las lunas del ropero, vio el dinero que mis hijos me dan, volteo y me dijo ‘yo no agarre nada eh’ , cerré el ropero, seguí buscando los papeles de la CURP y nada”, expresa.

En un momento determinado, la mujer de cuerpo rollizo, estatura media y pelo ondulado, le pidió que le dijera a su esposo que fuera a sacar unas copias de los documentos.

En ese momento para reafirmar la confianza, hizo una llamada al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien los saludó y también se despidió de ellos.

“Llamó al Presidente, nos saludó, nos pidió el nombre, dimos de cada uno, al rato volvió a hacer eso y nos dijo adiós (el Presidente), él era”, señala Doña Cande.

Su esposo afirma que seguramente se trataba de una grabación, pues no hablaba, la mujer de unos 45 a 50 años manejaba toda la conversación, precisan.

De pronto dijo que se retiraba, regresaría después, un presentimiento le hizo ir al ropero a buscar el dinero, pero este se encontraba cerrado, la mujer se llevó la llave, con una tijera abrió, indica doña Cande.

“Mi corazón me avisaba, cuando abrí el ropero ya no había nada, se llevó el dinero”, señala sin consuelo.

Era el dinero para su tratamiento, lamenta su confianza en personas ajenas, aunque ya sus hijos le habían advertido de alguien que robaba a adultos mayores, no creía que sería una víctima de esto.