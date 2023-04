ESCUINAPA._ Si el servicio de agua potable no se restablece para este miércoles, es probable que la situación se complique en las instituciones educativas, advirtió la coordinadora de la Región II del SNTE Escuinapa-Rosario.

Edith Quevedo Lerma señaló que hasta el momento algunas escuelas aún tienen agua y otras están comprando, pero lo que sí se ha presentado en estos dos días del regreso a clases es ausentismo escolar, aunque mínimo.

El argumento de los padres de familia por esta ausencia, dijo, es el tema de higiene en uniformes o el baño de los menores, y no es un caso general, solo en algunas instituciones.

“Me dicen algunos compañeros maestros que tienen en algunas escuelas pozos artesanos y eso ha permitido no tener tanto problema, pero sí podría complicarse a partir del miércoles donde no tienen ese abasto, lo que es claro es que no piensan en la suspensión de clases”, dijo.

En el caso de la Secundaria SNTE, solo el lunes tuvo que avisar de una salida temprano debido a que no se daban abasto con el agua que se tenía para la atención de los alumnos, por ello la salida fue a las 11:30 de la mañana.

Pero este martes se trabajó de manera normal, pues se compró pipa con agua para el servicio primordial en los sanitarios.

“Los padres de familia se están cooperando para comprar pipas con agua, con el apoyo de ellos y con recursos propios de algunas escuelas se está comprando agua”, manifestó Quevedo Lerma.

La coordinadora explicó que el tema de abasto en las escuelas, que no cuentan con pozos artesanos, solo podría complicarse por no encontrar negocios que expendan el agua a tiempo en estos lugares.

Pero los docentes de las instituciones están comprometidos en buscar estrategias para evitar que la suspensión de clases se dé por esta problemática; consideran que podrán cumplir con las clases pese a esta situación.