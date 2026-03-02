$!Falta de frío afecta floración de árboles de mango, en Escuinapa

ESCUINAPA._ La falta de frío ha retrasado la floración en las diversas variedades de mango, señaló Rogelio Padilla Salcido, presidente del Módulo de Riego y de la Comisión Nacional Campesina.
La situación es preocupante debido a que la fruticultura es parte de la activación económica de la región, indicó.
“La temporada de floración que cada año se da, viene siendo a fines de enero y febrero, la más importante es la de febrero, la verdad vamos muy retrasada por falta de frío, para que pueda florear se ocupa de 12 a 14 grados y hemos tenido mucho calor”, dijo el dirigente.
La causa de la falta de floración es no tener hasta el momento un frío que permita que el árbol se ‘estrese’ al tener diversos niveles de temperatura, como frío y calor.
“Tenemos un 10 ciento que ha floreado, que son las zonas que las tierras son resecas, que es más o menos para el lado de los sábalos, de las marismas, del Rincón del Verde, pero la zona fértil no tiene flor”, dijo.
Todo se resume a la falta de frío y lo que esperan es que realmente que a más tardar el 15 de marzo pueda tenerse floración, de no ser así se afectaría el tema económico.
Pero eso lo sabrán hasta después del 15 de marzo, para poder observar que árboles no tendrán flores y que empiecen a tener nuevos retoños, que es la muestra de que la etapa de floración terminó, precisó.
“Vamos a ver para el 15 de marzo el porcentaje de floración y de producción que vamos a tener, una idea, de momento no sabemos”, dijo.
Desde hace tres años productores de mango se han visto afectados por el clima o por la falta de pago de los mangos que ofertan a empaques locales o foráneos, algunos productores aún no tienen pagos de la fruta entregada el año pasado.