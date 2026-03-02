$!Falta de frío afecta floración de árboles de mango, en Escuinapa

ESCUINAPA._ La falta de frío ha retrasado la floración en las diversas variedades de mango, señaló Rogelio Padilla Salcido, presidente del Módulo de Riego y de la Comisión Nacional Campesina.

La situación es preocupante debido a que la fruticultura es parte de la activación económica de la región, indicó.

“La temporada de floración que cada año se da, viene siendo a fines de enero y febrero, la más importante es la de febrero, la verdad vamos muy retrasada por falta de frío, para que pueda florear se ocupa de 12 a 14 grados y hemos tenido mucho calor”, dijo el dirigente.

La causa de la falta de floración es no tener hasta el momento un frío que permita que el árbol se ‘estrese’ al tener diversos niveles de temperatura, como frío y calor.