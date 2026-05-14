$!Falta de inspectores de USDA detiene operación de empaques de mango de Escuinapa

ESCUINAPA._ Los empaques de Escuinapa no han podido empezar a operar debido a la falta de inspección del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que se niega a realizar la visita por motivos de seguridad; y la renuncia de policías munipales el mes pasado.
Ante esta situación, 25 mil empleos podrían perderse, se advirtió.
El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental y dirigentes de diversos sectores llamaron a las autoridades a reconsiderar el tema, pues la seguridad está garantizada y la situación en Seguridad Pública se resolvió para bien.
“Tenemos conocimiento de que la USDA no ha enviado personal a nuestros empaques, personal que se requiere para que el empaque pueda operar y exportar el producto de manera regular. El no tener personal de USDA en los empaques es no poder operar y representa una gran pérdida para los empleos”, dijo el Presidente Municipal.
“La razón que manifiestan es el conflicto con la Policía Municipal; debemos decir que esto es un tema resuelto”.
Aunque no pueden negar hechos violentos que quizá se siguen suscitando en Escuinapa, no hay circunstancias para que el personal de USDA no esté presente, ellos podrán hacer su trabajo con tranquilidad y normalidad, indicó.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Agricultores del Río de las Cañas, Eduardo Toledo, indicó que es urgente que se resuelva el tema para que los productores puedan tener dónde entregar, ya que además de poco mango, se tendrán más daños económicos.
“También una de las preocupaciones es si no se abren los empaques, ¿dónde quedará el trabajo? Se termina la temporada de chile y sigue la temporada del mango, y si no se abren los empaques, ¿dónde quedará la economía de Escuinapa?”, dijo la dirigente de la UARES, Karla Quevedo Guzmán.
Son alrededor de 25 mil empleos de temporada que se dan en esta temporada; aproximadamente 13 empaques que trabajan la exportación a Estados Unidos en el municipio, manifestaron.
Escuinapa es el único municipio en el estado al que no están acudiendo inspectores de USDA y eso genera incertidumbre, pues la seguridad para ellos están garantizada; lo que ellos quieren es que también se les permita trabajar, ya el municipio vive de la fruticultura.
Se requiere que los empaques empiecen a laborar y generar empleos como cada año, debido a que también no es una temporada que se percibe fácil, ya que de 150 mil toneladas de mango que se exportaron el año pasado desde el sur, este año quizá apenas se alcance un 25 por ciento.