$!Falta de inspectores de USDA detiene operación de empaques de mango de Escuinapa

ESCUINAPA._ Los empaques de Escuinapa no han podido empezar a operar debido a la falta de inspección del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que se niega a realizar la visita por motivos de seguridad; y la renuncia de policías munipales el mes pasado.

Ante esta situación, 25 mil empleos podrían perderse, se advirtió.

El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental y dirigentes de diversos sectores llamaron a las autoridades a reconsiderar el tema, pues la seguridad está garantizada y la situación en Seguridad Pública se resolvió para bien.

“Tenemos conocimiento de que la USDA no ha enviado personal a nuestros empaques, personal que se requiere para que el empaque pueda operar y exportar el producto de manera regular. El no tener personal de USDA en los empaques es no poder operar y representa una gran pérdida para los empleos”, dijo el Presidente Municipal.

“La razón que manifiestan es el conflicto con la Policía Municipal; debemos decir que esto es un tema resuelto”.