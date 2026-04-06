Falta de salarios está provocando problemas de salud a trabajadores de Escuinapa

ESCUINAPA._ No tener sus salarios a tiempo les está originando ansiedad, estrés y hasta problemas de salud cuando son jefes o jefas de familia pues requieren el recurso para las necesidades de la vida diaria, señalaron trabajadores.

“Ha estado muy difícil la situación en que me encuentro, tengo una hija estudiando, necesita diario, los gastos, dicen ‘te abonamos una” y todavía esperar un mes para otra quincena, se cobra esa quincena y tengo que pagar lo de la otra para solventar los gastos de mes y cada vez estamos más endeudados”, dijo un trabajador.

Es desesperante esperar un mes para que abonen una quincena, tenían años que no había un problema tan recurrente de pagos de salarios, menos que estos se presentarán desde inicios de la administración pública, como ha pasado este trienio.

“Creo que está administración ha sido la peor de todas, porque desde que entraron hemos estado padeciendo está falta de salarios puntuales”, dijo otro trabajador.

Indicaron que al problema de salarios se suma el tema de seguridad, que mantiene a la sociedad en zozobra constante y además se tienen otros problemas con esta falta de pago y es el hecho de tampoco tener recursos para atender el tema de salud.

“No te pagan, no hay servicios médicos, no te ayudan con estudios, uno tiene que buscar como salir adelante de una enfermedad, ahí no hay garantía de nada ahorita, aparte no te pagan de dónde solventa uno”, dijo la trabajadora.

En la clínica Escuinapa Sana, solo se tiene derecho a 3 medicamentos, después de eso hay que comprarlos en la misma farmacia de la clínica, indicaron.

Quieren que los escuchen, viven al día con el sueldo, deben haber respeto por enviar los recursos, manifestaron.

“La estamos pasando difícil, la familia confía en que estará el pago pero resulta que nos dejen una semana, quince días sin sueldos pues ¿Cómo darle de comer a nuestras familias? Es desesperante porque ellos piden”, dijo un trabajador sindicalizado.

No saben porque se han retardado tanto el pago de salarios, a Sindicato les deben además retenciones y otras cosas, desconocen porque se ha llegado a esto.

“Se oyen rumores de que el presidente tiene problemas con el Gobernador pero a nosotros no nos interesa eso, lo que queremos es la ‘raya’ de cada semana”, dijo el trabajador.

Si ellos tienen problemas que los resuelvan pero que a ellos no les falte su recurso, indicó.