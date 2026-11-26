ESCUINAPA._ La falta de señalamientos en lo que será al parecer una obra de drenaje genero la caída de vehículos, señalaron vecinos de la Colonia Emiliano Zapata en Escuinapa.
“No había señalamientos, con la lluvia el hoyo que hicieron se hizo más profundo, dos carros cayeron pero pudieron salir, eran camionetas, pero un automóvil no pudo salir", dijo una persona que vive en la zona.
La obra que está empezando entre las calles Francisco Pérez y Alberto Einstein de la Colonia Emiliano Zapata, al parecer se trata de introducir tubería de drenaje, inició la semana pasada pero ya está semana no se vio maquinaria trabajando, con la lluvia, las corriente de agua que viene desde calles diversas quedó en el lugar, haciendo más profundo el hoyo.
Los vecinos tuvieron que llamar a Protección Civil Municipal quienes acudieron al sitio para dar auxilio al conductor del vehículo, señalaron, estos sí llegaron al lugar y se colocaron cintas amarillas.
En el hecho no se reportaron personas lesionadas, informó por su parte la coordinación de Protección Civil.