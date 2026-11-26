ESCUINAPA._ La falta de señalamientos en lo que será al parecer una obra de drenaje genero la caída de vehículos, señalaron vecinos de la Colonia Emiliano Zapata en Escuinapa.

“No había señalamientos, con la lluvia el hoyo que hicieron se hizo más profundo, dos carros cayeron pero pudieron salir, eran camionetas, pero un automóvil no pudo salir", dijo una persona que vive en la zona.