$!Falta mejorar servicio de electricidad en valle de Escuinapa, señala productor

ESCUINAPA._ La falta de energía es un problema real que se tiene que atender en la zona del valle y esperan que el Consejo para el Desarrollo de Sinaloa los apoye, manifestó David Toledo.
Al presentarse un proyecto de prefactibilidad, Toledo, quien es parte de una empresa agrícola, indicó que son muchos temas los que se tienen que trabajar en la zona del valle, entre los que está la infraestructura carretera, la recolección de basura, el alumbrado público y la capacidad de energía eléctrica.
”Estoy aquí para escuchar y para apoyar cosas positivas, lo negativo ya está y ha existido siempre, tema agua, basura, drenaje, alumbrado, capacidad eléctrica”, dijo el vecino de la sindicatura de Isla del Bosque.
En la comunidad y en otras del valle se tiene el problema de los apagones, a diario, que tienen que asumir por ello el costo de tener una planta de luz, para sus papás, para niños.
”Yo no sé y no se si alguien de aquí sepa, esas torres grandes están de lujo, ¿Llevan luz o no llevan luz? Que pasa, si Codesin puede escuchar todo esto, resumirlo y llevarlo de que Escuinapa está listo para apoyar”, dijo
Pero que sepan que tiene necesidades,que si hay un recurso para potenciar la zona, que se emplee en mejorar lo que se tiene en cada sector.
Personal de Codesin le señaló que era bueno participar en estos foros, dónde se señala lo que se requiere, pues lo que se busca es la gestión, mejorar el tema de las necesidades que se están presentando.