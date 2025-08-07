$!Falta mejorar servicio de electricidad en valle de Escuinapa, señala productor

ESCUINAPA._ La falta de energía es un problema real que se tiene que atender en la zona del valle y esperan que el Consejo para el Desarrollo de Sinaloa los apoye, manifestó David Toledo.

Al presentarse un proyecto de prefactibilidad, Toledo, quien es parte de una empresa agrícola, indicó que son muchos temas los que se tienen que trabajar en la zona del valle, entre los que está la infraestructura carretera, la recolección de basura, el alumbrado público y la capacidad de energía eléctrica.

”Estoy aquí para escuchar y para apoyar cosas positivas, lo negativo ya está y ha existido siempre, tema agua, basura, drenaje, alumbrado, capacidad eléctrica”, dijo el vecino de la sindicatura de Isla del Bosque.