EL ROSARIO._ Con tres lonas familiares de Alejandro Trujillo Cruz, joven privado de la libertad en Mazatlán, se manifestaron en evento del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para pedir se les ayude a dar con su paradero.

“Venimos a manifestarnos porque desde el 24 de septiembre se llevaron al papá de mi hijo y desde entonces no sabemos nada de él. No vemos movimiento, no nos han apoyado en absolutamente nada, simplemente nos dicen que nos van a ayudar y no vemos reflejado nada”, refirió Sórdida Esperanza Luna, esposa de Alejandro.

Informaron que desde las 14:00 horas han buscado ser escuchados por lo que en primer lugar acudieron al estadio municipal de béisbol al informarles que llegaría López Obrador ahí, para después trasladarse a La Estación donde tuvo lugar el acto inaugural del sistema de riego de la presa Santa María.