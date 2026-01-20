$!Familia Tirado Castañeda dona pastel monumental en festejos de Chametla

EL ROSARIO._ Con motivo del Festival Cultural por el 495 Aniversario del Mestizaje en Sinaloa, la familia Tirado Castañeda donó el pastel monumental y con ello pasa a formar parte de la historia de esta fiesta popular. La familia ha sido voluntaria en el festival desde hace 12 años, colaborando como voluntarios en diferentes actividades, y que se conforma principalmente por los esposos Yessica Guadalupe Castañeda Ruíz y Antonio Tirado Márquez, además de su hijo Efrén Ernesto Alcaraz Castañeda.

“Orgullo que parezcamos ya de ahora en adelante en la historia digamos a futuro llegue a haber una exposición de los pasteles ahí aparezca el apellido de la familia”, dijo Yessica Guadalupe Castañeda Ruíz, en nombre de los donantes. Refirió que para llegar a este momento para aportar el pastel al festejo esperaron poco más de 10 años, esto ante el hecho de que los donantes para 2026 y 2027 fallecieron se pidió que adelantarán su contribución. Razón ante la cual, señaló, tuvieron para prepararse desde septiembre, lo que significa que fue por poco más de tres meses.

“Pues para nosotros es un placer que nos hayan aceptado nuestra petición en el museo para poder donar el pastel para todo el pueblo y personas que vengan de fuera y pues aquí estamos cumplimos”, manifestó. Sobre las dimensiones, precisó que es de 6 metros, y se conforma de cinco planchas de un metro con 20 centímetros cada una, considerado para alrededor de 400 a 500 personas. Sobre la decoración, indicó que se honró a su tío Amado Castañeda Juárez, miembro fundador de los fariseos, tradición de Semana Santa, atractivos de la ciudad como los arcos, edificios antiguos y la escalinata de la cueva del diablo o mirador de Cortés. La familia contó como invitado especial al sacerdote Rafael Tena, quien se desempeñó por varios años como párroco del templo de la comunidad.