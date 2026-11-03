Familia viajaba de Chihuahua a Escuinapa cuando sufrió fatal accidente en Rosario

ROSARIO. _Aunque las personas fallecidas, un hombre y una mujer, aún permanecen sin ser identificadas, de acuerdo con los reportes de las autoridades, el grupo de jornaleros migrantes procedía de Delicias, Chihuahua, y se dirigía al municipio de Escuinapa cuando sufrió el fatal accidente a la altura del municipio de Rosario.
El accidente ocurrió a las 5:40 horas de este martes 3 de noviembre, sobre la autopista Tepic-Mazatlán, poco más de un kilómetro antes de llegar a la caseta de cobro de El Rosario.
Este hecho también pone en evidencia los riesgos a los que se enfrentan cientos de jornaleros migrantes, quienes deben recorrer largas distancias y exponerse a distintos peligros en busca del sustento para sus familias.
Entre las personas heridas se encuentran el conductor, identificado como José Porfirio “C”, de 47 años; María Rutilia “A”, de 50 años; Irene “C”, de 12 años; Mirigildo “C”, de 22 años, e Ismael “C”, de apenas 6 meses de edad.
Trascendió que los jornaleros eran originarios de Delicias, Chihuahua, y viajaban con destino a Isla del Bosque, en el municipio de Escuinapa.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial adicional sobre este lamentable accidente, que nuevamente consterna a la ciudadanía rosarense.