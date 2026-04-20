$!Familiares reportan desaparición de conductor tras encontrar unidad siniestrada en Matatán, en Rosario

ROSARIO._ Familiares piden a las autoridades competentes ayudar para localizar a joven conductor del Estado de México, de quien perdieron contacto y al registrarse su ubicación en la sindicatura de Matatán, la unidad que manejaba fue encontrada siniestrada horas más tarde.

Se precisó que se trata de Carlos Galván Pacheco, de 26 años, quien acudió al municipio para realizar la entrega de unas turbinas a la presa Santa María.

Así mismo se indicó que fue durante la medianoche del domingo 19 de abril que se tuvo la última ubicación de la unidad en la sindicatura de Matatán.