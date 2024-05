Es la fiesta para los que algunos escuinapenses que viven fuera “guardan” sus vacaciones, es la fiesta que no solo los hace volver a casa sino a reencontrarse con amigos.

Es el día del paso constante de tractores y también en que las quejas son frecuentes, los costos se incrementaron, el estacionamiento es caro, no hay ni permiso para entrar a dejar sus cosas, pero el enfado dura poco, se resume en una exclamación ¡Son playas!

Todo el año se ahorra para venir a este encuentro, para volver a ver al vecino de cuatro días, para compartir el pozo de agua, el paté de camarón, el ceviche de camarón o sierra, el pozole, la carne asada, los tamales barbones y hasta las bebidas ambarinas.

El escenario en el centro de la playa está listo para recibir a grupos musicales, algunos desconocidos pero es la fiesta en que esos artistas complacen sin costo de entrada, es libre decidir si se acude o no, las familias con enramadas ubicadas alrededor no se quejan del alto sonido o que la fiesta termine hasta las 7 de la mañana, como ha ocurrido las dos últimas ediciones siendo Max Peraza el cantante de cierre, no importa que dormir o quedar tirado en la arena ¡Son playas!